Homem é baleado durante briga familiar em Lagarto

Na noite do último domingo, 24, um homem acabou baleado durante uma briga familiar em Lagarto. A confusão teria começado após o filho entra em luta corporal com o pai para defender sua mãe que estava sendo agredida.

Segundo informações do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), que foi acionado para atender a ocorrência, ao chegar no local encontraram uma mulher que relatou ter sido agredida pelo seu companheiro com uma extensão elétrica, o que ocasionou ferimentos na boca e nas costas.

Ainda segundo o relato, o agressor pegou uma pistola, sem numeração, e tentou contra a vida da mulher. Nesse momento, o seu filho, com o intuito de impedir a tragédia, tentou desarmar o pai, mas durante a briga corporal a pistola disparou, acidentalmente, contra o agressor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. A arma foi apreendida e os envolvidos encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.