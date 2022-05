Homem é condenado a 12 anos de prisão por atropelar e matar irmãs idosas em desfile cívico

As idosas, de 71 e 81 anos, assistiam ao evento na porta de casa quando foram atingidas pelo carro desgovernado, que subiu na calçada. Com o impacto, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Uma adolescente, de 17 anos, também foi atingida. Ela teve ferimentos leves em uma das pernas.

Segundo as investigações, na ocasião, o condutor estava embriagado e no carro dele foram encontradas latas e garrafas de bebidas vazias. Ele trafegava na via em alta velocidade, tentou fugir, mas foi detido ainda no local.