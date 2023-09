Na tarde da última quinta-feira, 7 de setembro, um homem acabou detido durante o desfile cívico da Independência realizado no centro da cidade de Lagarto.

Segundo a Guarda Municipal de Lagarto, o indivíduo acabou detido, após tentar impedir o andamento do desfile cívico.

A ocorrência – marcada pela ocorrência de tumulto – foi registrada nas proximidades do Bar do Leite, próximo a Ladeira do Rosário.