Na manhã desta segunda-feira, 16, um homem identificado como Sinvaldo Vieira dos Santos foi encontrado sem vida, ao lado de um veículo modelo Fiat Toro, no povoado Jenipapo, zona rural de Lagarto. A vítima apresentava ferimentos na região da cabeça.

Os policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) foram acionados para atender a ocorrência. Há suspeita de que ele tenha sido vítima de um homicídio.

Após ser encontrado, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar no local constatou o óbito.

O caso será investigado.