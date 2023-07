Homem é encontrado sem vida em rodovia na zona rural de Lagarto

Na noite desta segunda-feira, 24, José Alves dos Santos, popularmente conhecido como Zé Caçula, de 69 anos, foi encontrado sem vida na rodovia de acesso ao povoado Urubutinga, na zona rural de Lagarto.

Segundo consta, a suspeita é que ele tenha sido atropelado e o motorista tenha fugido do local sem prestar socorro, uma vez que há marcas de frenagem compatíveis com as de um caminhão. Porém, não havia nenhum veículo no local.

Diante do caso, o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística foram acionados para o caso.

Cabe destacar que este foi o segundo caso de atropelamento em que o motorista fugiu do local, registrado em Lagarto. O primeiro ocorreu no dia 7 de julho na Rodovia SE-270, entre o Cemitério Nossa Senhora da Piedade e o Bairro Estação, na sede da cidade de Lagarto.