Homem é esfaqueado no Balneário Bica em Lagarto

Na manhã desta segunda-feira, 04, um homem de 57 anos, morador de Lagarto, entrou em contato com o Portal Lagartense para informar que foi esfaqueado durante um roubo no Balneário Bica, em Lagarto.

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira, 01. A informação foi confirmada pela própria vítima que relatou como o caso aconteceu.

Segundo o relato, a vítima havia saído do Centro Sul Shopping e adentrou no Balneário Bica. Minutos após entrar no espaço de lazer, foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto.

Durante a ação, um dos suspeitos que portava uma faca acabou desferindo um golpe na clavícula da vítima e conseguiu roubar um aparelho celular.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário de Lagarto (HUL), onde recebeu atendimento médico.

Um Boletim de Ocorrência sobre o caso já foi registrado. A população que frequenta o espaço de lazer deve estar em alerta.