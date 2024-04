Homem é esfaqueado no Povoado Brasília

Um homem foi atingido por golpes de faca, por um parente, manhã do último sábado, 27, o crime foi registrada no povoado Brasília, em Lagarto.

Segundo a Policia Militar do 7º Batalhão, no início da manhã, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio com uso de faca. A Vítima ficou gravemente ferida no rosto e foi conduzida ao Hospital Universitário de Lagarto.

Segundo informações, autor do crime foi seu próprio primo. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.