Homem é filmado invadindo residência para estuprar adolescente

No último domingo, 22, um homem foi flagrado invadindo uma casa situada no Bairro Bugio, na zona norte de Aracaju, com intuito de chegar no quarto de uma adolescente, que acordou assustada pedindo ajuda da mãe. Confira as imagens!

De acordo com a proprietária da casa, a menina chegou a ser alisada e gritou dizendo que tinha um homem dentro do quarto. Além disso, a casa já havia sido invadida pelo mesmo homem no dia anterior.

“Ele entrou, mas não encontrou a minha filha, pois eu estava dormindo sozinha. Tinha dinheiro em cima da [mesa], mas nada foi levado. No domingo, voltou de novo às 5h20 da manhã, porquê já tinha noção do horário que eu saía para ir ao trabalho. Já o vimos na igreja onde meu ex-marido é pastor, olhando para minha filha. A gente conhece ele”, relatou.

O autor do crime conseguiu fugir e ainda não foi localizado. Por isso, informações relacionadas à localização e identidade do suspeito através do Disque-Denúncia (181).