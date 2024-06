Na tarde da última terça-feira, 04, um homem foi flagrado abandonando cerca de cinco filhotes de cachorro nas proximidades da Churrascaria Renascer no bairro Cidade Nova, em Lagarto.

A ação foi registrada por câmeras de segurança do local e segundo as imagens, o homem chega com os cachorros dentro de uma caixa e os abandona ao lado da churrascaria.