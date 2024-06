Homem é flagrado furtando bateria de caminhão no Povoado Colônia Treze

Na madrugada da última quinta-feira, 13, um homem foi flagrado furtando a bateria de um caminhão que estava estacionado enfrente a uma residência no povoado Colônia Treze, zona rural de Lagarto.

Câmeras de Segurança da residência registraram toda a movimentação. De acordo com as imagens, o suspeito, teria chegado com um compassa em um veículo modelo corsa na cor preto, e realizado o furto.

Qualquer informação que possa ajudar a localizar os suspeitos deve ser repassada a polícia por meio dos telefones 181, 190 ou 153.