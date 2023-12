Homem é levado de casa e encontrado morto no interior de SE

Na última quinta-feira, 22, um homem foi encontrado morto em uma estrada de terra, no Povoado Junco, no município de Areia Branca. De acordo com a PM, no corpo havia várias marcas de tiros.

Na última quarta-feira, 20, a vitima havia sido levado de casa por suspeitos armados.

Segundo o delegado Fábio Alan, um inquérito foi instaurado e a Polícia Civil está investigando o caso, para saber o que teria motivado crime.