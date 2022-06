Homem é morto a tiros dentro de casa em Lagarto

Na noite da última terça-feira, 07, um homem identificado como J.R.O.F. foi morto a tiros dentro da sua residência, que fica localizada na rua da baixinha, no povoado Açu Velho, zona rural de Lagarto.

Segundo a Policia Militar, no momento do crime a vítima estava dentro de casa com mais duas pessoas quando um homem, não identificado, magro, de estatura mediana, com roupas de cor preta e com o rosto coberto, invadiu a residência e efetuou os disparos contra a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas ao chegar no local o homem já estava morto. O Instituto Medico Legal (IML) foi chamado para fazer o recolhimento do corpo.