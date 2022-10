Homem é morto a tiros em frente à casa da sogra

Na noite do último domingo, 30, um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no bairro São Conrado, na Zona Sul de Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar de Sergipe, a execução foi realizada com diversos disparos de pistola na rua onde mora a sogra do homem baleado. Contudo, a dinâmica do crime não foi divulgada e apenas um suspeito foi apontado como autor, mas sem as características compartilhadas pelas testemunhas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima.

A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre o autor do crime seja repassada, através do número 181. Vale lembrar que o sigilo é garantido.

