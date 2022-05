Homem é morto a tiros em Itabaiana

Na última quarta-feira, 04, um homem, identificado como Adenildo Elias de jesus, de 26 anos, foi morto a tiros no povoado Lagoa do Forno, em Itabaiana.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu ainda no lugar do crime.

A Criminalística compareceu ao local e realizou as primeiras diligências do caso. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para recolher o corpo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continua as investigações do caso e a Polícia Civil disponibiliza o número do disque-denúncia, 181, para a população colaborar com informações que ajudem na elucidação do crime. O sigilo é garantido.

Fonte: Fan F1