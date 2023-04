Homem é morto com 13 tiros em frente a academia

Na última quarta-feira, 19, um jovem de 20 anos foi morto a tiros em frente a uma academia na Avenida João Rodrigues, no bairro Industrial, em Aracaju.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída ao chão e desacordada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local e constatou o óbito. O jovem tinha 13 perfurações por disparos de arma de fogo no corpo.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia também foram acionados. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Informações que corroborem para a elucidação do caso podem ser repassadas para o Disque Denúncia através do 181.

Fonte: Fan F1