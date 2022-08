Homem é morto durante bolão de vaquejada no interior de SE

No último Sábado, 20, Um homem morreu vítima de disparos de arma de fogo na região conhecida como Parque de Vaquejada São João Batista, no município de Ribeirópolis.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava participando de um bolão de vaquejada quando foi alvejada. O homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A Criminalística foi acionada ao local e foram arroladas testemunhas que tiveram contato ou estiveram com a vítima antes do ocorrido. O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo.

Fonte: Fan F1