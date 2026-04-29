Homem e mulher são presos por tráfico de drogas em Lagarto

Na tarde da última terça-feira, 28, policiais civis da Delegacia de Lagarto prenderam um homem e uma mulher por tráfico de drogas no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

Durante diligências no bairro, a equipe da Divisão de Narcóticos identificou uma movimentação suspeita em uma residência que já era monitorada por possível envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com as informações levantadas, havia intensa circulação de pessoas entrando e saindo do imóvel, o que motivou a aproximação das equipes para realização de abordagem.

No momento da ação, um homem de baixa estatura fugiu ao perceber a presença policial, enquanto uma mulher permaneceu na calçada e foi abordada.

O suspeito correu para os fundos da residência, sendo imediatamente perseguido pelos policiais. Ele conseguiu pular o muro e acessar imóveis vizinhos, dando continuidade à fuga pelos telhados.

Após buscas, o homem foi localizado escondido dentro de uma caixa d’água em uma das casas próximas. Com ele, foram apreendidos uma balança de precisão de pequeno porte, cerca de 22 gramas de crack e aproximadamente 10 gramas de maconha.

Já com a mulher, que utilizava tornozeleira eletrônica e era apontada como responsável pelo tráfico na localidade, foram encontrados cerca de 30 gramas de crack, aproximadamente 17 gramas de cocaína, uma balança de precisão e R$ 32,75 em dinheiro fracionado.

Segundo a polícia, a suspeita possuía antecedentes criminais por homicídio.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos à Delegacia Regional de Lagarto.