Homem é preso acusado de agredir a esposa grávida

Na última quinta-feira, 21, um homem foi preso acusado de agredir a esposa grávida de quatro meses. O flagrante de violência doméstica foi registrado no bairro Queimadas, em Itabaiana.

Segundo as informações policiais, a vítima informou que havia sido agredida com tapas no rosto pelo próprio companheiro. De acordo com o relato, o agressor também tentou enforcá-la com as mãos e depois fugiu para a casa da avó dele.

Ao ser localizado, o suspeito tentou se esconder no interior da residência, porém foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte: Fan F1