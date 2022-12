Homem é preso acusado de duas tentativas de homicídio

Na manhã desta terça-feira, 20, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) deu cumprimento ao mandado de prisão de um homem de 21 anos investigado por duas tentativas de homicídio que ocorreram no bairro São Conrado, em Aracaju. A prisão aconteceu no Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

No decorrer das investigações, no dia 29 de março, em diligência para localização e intimação do investigado em seu antigo endereço no mesmo bairro dos crimes, ele fugiu da ação policial deixando para trás cerca de 2kg de maconha e cocaína, balança de precisão, dinheiro, revólver calibre 32 municiado, munições de calibre .32 e .40, além de papelotes e pinos que eram utilizados para embalar drogas.

Conforme a investigação, a motivação para as duas tentativas de homicídio foi um desentendimento motivado pela rivalidade na disputa do controle territorial dos pontos de venda de entorpecentes no bairro São Conrado. O acusado também é apontado como coautor de um homicídio ocorrido em 31 de outubro deste ano no mesmo bairro da capital sergipana.

O preso será encaminhado para o sistema prisional.

Fonte: SSP