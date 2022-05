Homem é preso acusado de estuprar criança de 10 anos

Na última segunda-feira, 23, um homem foi preso indiciado pelo crime de estupro de vulnerável por policiais civis do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), no município de Pirambu. A vítima, de apenas 10 anos, era filha de um amigo do investigado.

Segundo as informações policiais, o crime ocorreu em dezembro de 2021, no povoado Bebedouro, após o autor abordar a vítima em uma localidade próxima à casa do pai dela e, sob ameaças, cometer o crime. Mesmo após a prática do crime, o homem teria continuado frequentando a casa do pai da vítima, sem levantar suspeitas, causando terror à criança.

As investigações tiveram início a partir dos relatos da mãe da vítima, que percebeu sangue nas roupas desta ao retornar da casa do pai.

O autor do crime será transferido para o sistema penitenciário de Aracaju, onde passará pela audiência de custódia nesta terça-feira, 24.

Fonte: Fan F1