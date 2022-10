Homem é preso acusado de estupro de vulnerável

Na última segunda-feira, 24, um homem acusado de estupro de vulnerável foi preso em Rosário do Catete. No ano 2017, na época do crime, a vítima tinha apenas 14 anos, enquanto o autor tinha 46 anos.

De acordo com as informações policiais, pelo fato de qualquer ato sexual, consentido ou com violência, realizado com uma adolescente adolescente de 14 anos ser considerado crime, foi instaurado um inquérito policial, ficando comprovado o delito. Assim, o investigado foi condenado pela Justiça a oito anos de prisão.

Após diligências investigativas, nesta tarde, a Polícia Civil de Rosário do Catete localizou o autor do crime e cumpriu o mandado de prisão, expedido no mês de agosto deste ano. O caso está à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Fan F1