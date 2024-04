Homem é preso após agredir a própria irmã em Lagarto

Na noite do último domingo, 07, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam um homem após ele agredir fisicamente a sua irmã no Bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), ao chegar no local, a guarnição encontrou uma mulher com um hematoma no olho acompanhada de seus familiares, que bastante abalados que relataram o ocorrido.

O suspeito que estava na residência onde ocorreu o crime, ao ser questionado pela equipe, confirmou a agressão física a irmâ.

Diante dos fatos, o agressor foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto.