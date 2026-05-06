Homem é preso após agredir mulher e filho em Tobias Barreto

Na tarde da última terça-feira, 05, a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal e dano, no âmbito da Lei Maria da Penha.

De acordo com as informações policiais, na madrugada do domingo, 3 de maio, a vítima foi agredida com socos no rosto e sofreu uma tentativa de esganadura dentro de sua própria residência. Durante o ataque, o filho da mulher, um adolescente de 14 anos, também foi agredido ao tentar defender a mãe.

Além das agressões físicas, o investigado causou danos materiais no imóvel, quebrando objetos e destruindo o aparelho celular da vítima.

O suspeito é reincidente na prática de violência doméstica contra a mesma vítima. Em dezembro de 2025, já havia sido instaurado um procedimento anterior, que resultou na concessão de medidas protetivas pelo Poder Judiciário.

Diante do descumprimento das ordens judiciais e da intensificação da violência, foi instaurado inquérito policial e solicitada a prisão preventiva do investigado, que foi devidamente cumprida hoje, em Tobias Barreto.

A Polícia Civil reforça o compromisso no combate à violência contra a mulher e orienta que vítimas e testemunhas denunciem casos semelhantes por meio do Disque-Denúncia, número 181, ou diretamente nas delegacias.

Fonte: SSP/SE