Homem é preso após alarme de banco ser disparado em Lagarto

Na madrugada da última quinta-feira, 16, por volta das 02h50, policiais militares do 7º Batalhão foram acionados para atender a um alarme disparado em um banco no centro de Lagarto. Segundo informações da central de monitoramento, a equipe deparou-se com um indivíduo sentado nas proximidades da agência ao lado de sua motocicleta, de forma anormal, supondo estar com um objeto na mão.

Ao abordarem o indivíduo, este informou que estava de posse de uma arma de fogo. “A equipe comprovou o fato ao encontrar uma PT. 111 G2 C, calibre 9mm, com um carregador com 12 munições, encontrada na cintura do indivíduo durante a busca policial. Ao ser questionado sobre o fato, o indivíduo informou ser profissional da segurança privada e que possuía a posse da arma, mas não o porte”, relatou o 7ºBPM.

E completou: “No entanto, após constatar o porte ilegal de arma de fogo, foi confeccionado um boletim de ocorrência e a guia de recolhimento da motocicleta. Os procedimentos de praxe foram realizados e o indivíduo foi conduzido para a Delegacia Plantonista de Itabaiana”.