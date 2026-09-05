Homem é preso após ameaçar e perseguir ex-companheira no interior de SE

A Polícia Civil cumpriu, na última sexta-feira, 04, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelos crimes de ameaça, injúria e perseguição contra a ex-companheira. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia Municipal de Monte Alegre de Sergipe, com apoio da Delegacia de Poço Redondo, no Povoado Lagoa Redonda, em Porto da Folha, no Sertão sergipano.

De acordo com o delegado Artur Herbas, responsável pelas investigações, a vítima procurou a Polícia Civil após ser constantemente ameaçada e perseguida pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento.

Durante o atendimento, os policiais identificaram diversas formas de contato utilizadas pelo suspeito para continuar se comunicando com a vítima, mesmo após os bloqueios. Segundo o apurado, ele recorria a amigos e também criava novas contas em redes sociais para enviar mensagens ameaçadoras.

“Durante o atendimento, constatamos inúmeros contatos do agressor, seja através de amigos ou novas contas de redes sociais, para fugir dos constantes bloqueios, ameaçando a vítima de morte caso ela saísse de casa para ir a alguma festa ou se ela encontrasse um novo companheiro. O suspeito também mandava fotografias portando arma de fogo para intimidar a ex”, detalhou o delegado.

Ainda conforme a investigação, o homem responde a processos pelos crimes de roubo e lesão seguida de morte. Diante do histórico e dos elementos reunidos durante a apuração, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, com o objetivo de preservar a segurança da vítima e evitar a ocorrência de novas infrações penais.

Após a prisão, o suspeito passou por audiência de custódia e foi encaminhado ao sistema prisional, em Aracaju, onde permanece à disposição da Justiça.

Canais de denúncia

Mulheres em situação de violência doméstica e familiar podem buscar orientação e apoio por meio do Ligue 180.

Denúncias anônimas sobre este e outros crimes podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181).

Fonte: SSP/SE