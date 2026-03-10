logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

Homem é preso após ameaçar vizinhos com arma de fogo em Riachão do Dantas

a00810ce-d5a6-48fb-9100-ac8d7f1fee4d

Na madrugada desta terça-feira, 10, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) atenderam uma ocorrência de ameaça no Povoado Colônia Boqueirão, em Riachão do Dantas.

A equipe policial foi acionada para verificar uma denúncia de que um homem estaria ameaçando um vizinho com uma arma de fogo. Ao chegar ao local, os militares mantiveram contato com a vítima, que relatou o ocorrido.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito em sua residência. No local, foi encontrada uma espingarda que teria sido utilizada para realizar a ameaça.

Diante dos fatos, as partes envolvidas foram conduzidas à delegacia para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.

