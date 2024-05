Homem é preso após apontar arma de fogo para funcionários de posto de combustível em Lagarto

Na noite do último domingo, 12, policiais do Batalhão de Policia Militar (7º BPM) prenderam um homem, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo em um posto de combustível, em Lagarto.

Segundo informações policiais, a guarnição foi acionada para averiguar um disparo de arma de fogo no Posto de combustível J. Macário. Ao chegar no local, a equipe encontrou um homem com uma arma de fogo apontando para os populares e os funcionários do estabelecimento.

De acordo com relatos dos populares ao 7º BPM, o suspeito teria, anteriormente, colidido seu veículo contra outro veiculo, após transitar na contramão, além de efetuar o disparo da arma de fogo contra o veículo da vítima.

Diante dos fatos, após ser dada a voz de prisão, foi realizada uma consulta detalhada e constatado que o suspeito havia passagem pelo sistema prisional pelo crime de homicido. A arma de fogo e o suspeito foram conduzidos à Delegacia Regional de Lagarto.