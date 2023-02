Homem é preso após atirar contra policiais militares em Salgado

Na manhã do último sábado, 11, um homem foi preso após atirar contra policiais do 6° Batalhão de Polícia Militar (6° BPM). De acordo com a Polícia Militar, o homem a tentativa de homicídio ocorreu após a guarnição ser informada que “um rapaz estaria amedrontando moradores da região e circulava expondo uma arma de fogo”.

“Após terem colhido as devidas informações, os PMs fizeram rondas pelo Povoado Moendas e depararam-se com um suspeito apresentando características compatíveis com as passadas pelos denunciantes. Ao notar a presença policial, o homem evadiu-se e entrou em uma residência, onde realizou disparos contra os policiais durante o andamento da ocorrência.

Os militares revidaram a injusta agressão e interceptaram o infrator, que além do revólver, trazia consigo drogas dos tipos cocaína e maconha. Em decorrência do ferimento, antes da condução à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis, o homem recebeu atendimento hospitalar”, relatou a Polícia Militar.