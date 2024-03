Homem é preso após colidir contra viatura em Riachão do Dantas

Na noite do último sábado, 23, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) prenderam um homem por direção perigosa, portando uma arma branca, no povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas.

Segundo o 7°BPM, a guarnição fazia patrulhamento na Cavalgada do Povoado Tanque Novo, quando avistou um homem com um volume na cintura, mas ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito empreendeu fuga.

Ao perceber que seria alcançado, o suspeito realizou uma manobra perigosa, parando em frente a viatura. No momento em que os policiais iriam realizar a abordagem, o suspeito acelerou a motocicleta contra a porta da viatura, causando danos na pintura e lataria do veículo.

Durante o ocorrido, o indivíduo acabou desequilibrando e caiu da motocicleta, sendo alcançado pelos policiais. Na abordagem policial foi encontrada uma faca na cintura do suspeito.

Ainda na abordagem, o homem demonstrou traço de trastorno psiquiátrico, alegando que fazia uso de medicamento controlado.

Diante do fato, os policiais encaminharam o suspeito e a motocicleta para a Delegacia Regional de Lagarto.