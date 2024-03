Homem é preso após descumprimento de medida protetiva em Tobias Barreto

Na última quarta-feira, 13, a equipe da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto (DAGV) cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um investigado por descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Henry Borel. O suspeito também teria ameaçado a vítima, que é adolescente. A informação foi divulgada na última quinta-feira, 14.

De acordo com a delegada Caroline Costa, responsável pelo caso, o investigado havia sido previamente indiciado por estupro de vulnerável, crime cometido contra a mesma vítima, com quem tem parentesco, no final do ano passado.

“Foi imposta a ele a medida cautelar de não poder se aproximar da vítima, e agora ele voltou a procurar a menina, ameaçando ela e sua família, dizendo que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém”, detalhou a delegada.

Após o cometimento desses novos crimes, a DAGV de Tobias Barreto, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca local, realizou a prisão do suspeito, que permanece à disposição da Justiça para que sejam aplicadas todas as medidas cabíveis ao caso.

Fonte: SSP/SE