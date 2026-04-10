Homem é preso após desentendimento por som alto em Tobias Barreto

Durante a noite da última quinta-feira, 09, policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) detiveram um homem suspeito de agredir uma vizinha no Centro da cidade de Tobias Barreto, na Região Centro-Sul de Sergipe.

A equipe policial foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) por volta das 22h15, para atender uma denúncia de vias de fato na Rua Antônio Alves Barreto. Ao chegarem ao local, os militares mantiveram contato com a vítima.

Segundo o relato, a discussão teve início devido ao incômodo causado pelo funcionamento de um aparelho de som. Durante o desentendimento, a mulher afirmou ter sido atingida por um tapa no rosto desferido pelo vizinho.

Questionado pelos policiais, o suspeito admitiu a tentativa de agressão, alegando que só não atingiu o rosto da vítima com precisão devido à intervenção de sua própria esposa no momento do ocorrido.

Diante dos fatos e da vontade de representação da vítima, ambos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Tobias Barreto para que as medidas legais cabíveis fossem adotadas pela autoridade policial.

Fonte: SSP/SE