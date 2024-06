Homem é preso após esfaquear o irmão durante briga

Um homem foi detido após esfaquear o irmão durante uma discussão no Bairro Soledade, em Aracaju, neste sábado (22). De acordo com a Polícia Militar, a equipe encontrou o suspeito ainda armado com o facão.

Ele se entregou depois da intervenção de familiares. Devido ao comportamento agressivo, foi necessário algemá-lo durante a prisão.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Nestor Piva, recebeu atendimento médico e, em seguida, formalizou a denúncia na Delegacia Plantonista. O suspeito preferiu permanecer em silêncio.