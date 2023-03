Homem é preso após ferir irmã, sobrinho e cunhado

A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Estância (DAGV) registrou a prisão em flagrante de um homem de 38 anos. Ele foi detido pela Guarda Municipal de Estância após ter ferido a própria irmã, o sobrinho e o cunhado. Ele também teria ameaçado as vítimas de morte. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 8.

De acordo com as informações policiais, com base no apurado, após o falecimento do pai, o autor passou a exigir de sua mãe e de sua irmã que vendessem a casa da família e lhes dessem 50% do valor obtido com a negociação. Assim, desde então mãe e irmã vinham sofrendo ameaças feitas pelo suspeito.

Conforme a apuração policial, o investigado possou a vender objetos de propriedade de sua mãe e de sua irmã como eletrodomésticos. Mas, insatisfeito com a negativa da venda do imóvel, na manhã da segunda-feira, 6, bastante alterado, empurrou a irmã que, ao cair, lesionou uma das mãos. Ele também passou a ameaçá-la de morte.

Ao perceber que sua esposa estava sendo agredida pelo irmão, o cunhado do autor intercedeu a favor da companheira, sendo agredido com um soco. O suspeito também agrediu com socos o seu sobrinho, menor de idade, lesionando-o na face.

Diante do caso, vizinhos acionaram a Guarda Municipal que, comparecendo ao local, prendeu o suspeito. Ele foi encaminhado à DAGV de Estância e transferido para a 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), em Aracaju.