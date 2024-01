Homem é preso após tentar esfaquear a própria mãe em Itabaiana

Na última segunda-feira, 01, equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 3º Batalhão da Polícia Militar (3° BPM) prenderam um homem por violência doméstica na cidade de Itabaiana. O suspeito foi detido depois de tentar esfaquear a própria mãe.

No local da ocorrência, os militares encontraram a vítima em via pública. Já o agressor, foi flagrado danificando móveis no interior da residência. Ele acabou sendo contido no banheiro da casa.

No local, os vizinhos relataram que as agressões eram recorrentes.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Itabaiana para a adoção das medidas necessárias.

Fonte: SSP/SE