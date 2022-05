Homem é preso Condenado a 30 anos por abusar e engravidar a própria filha

Na última quinta-feira, 05, um homem condenado a 30 anos de prisão por estuprar e engravidar a própria filha foi preso, na Zona Norte de Aracaju, em cumprimento a um mandado de prisão definitiva.

De acordo com investigações da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente Vítima (Deacav), as investigações tiveram início em 2018, quando a vítima tinha 12 anos e passou a morar com o pai adoentado para ajudar nos cuidados com sua saúde.

“A vítima foi abusada diversas vezes, chegando, inclusive, a engravidar do próprio pai. O acusado, na intenção de esconder a violência que estava praticando, fez a vítima tomar uma série de chás, substâncias que ele alegava serem abortivas”, disse a delegada Josefa Valéria.

O homem será encaminhado para o sistema prisional.