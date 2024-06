Homem é preso durante Festival da Mandioca por descumprir obrigação penal

Na madrugada da última segunda-feira, 24, equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por descumprimento de obrigações impostas pela Justiça durante o Festival da Mandioca, em Lagarto. Ele estava utilizando tornozeleira eletrônica.

De acordo com as restrições impostas pela Justiça, o suspeito deveria permanecer recolhido em sua residência no momento em que foi abordado no evento, por volta da 1h da madrugada.

Diante do descumprimento do regime penal, ele foi preso e encaminhado à Delegacia Regional.

Fonte: PMSE