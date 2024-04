Homem é preso e motocicleta roubada é recuperada em Lagarto

Uma equipe da Guarda Municipal de Lagarto recuperou uma motocicleta modelo Honda/NXR150 BROS, cor Vermelha, com placa clonada em Lagarto. Na ação que aconteceu no último sábado, 08, o suspeito também foi preso.

“A ação ocorreu quando a equipe da GML realizava patrulhamento preventivo e visualizou dois indivíduos em uma motocicleta Honda/NXR150 vermelha que ao avistar a viatura tentou se evadir, foi feito acompanhamento e abordagem ao veículo, e após uma consulta constatou-se que a placa ostentada no mesmo pertencia a outra motocicleta e que a mesma estava com chassis raspado” ressaltou a GML.

Ainda de acordo com as informações, após uma consulta minuciosa foi descoberto que a placa original do veículo era QKN-5781 do município de Itabaiana e que a mesma havia sido roubada em 2019.

Diante dos fatos os suspeitos e a motocicleta recuperada foram encaminhadas à Delegacia Regional de Lagarto.