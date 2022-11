Homem é preso em flagrante após incendiar veículo em Estância

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante um homem suspeito de cometer o crime de incêndio, ocorrido no bairro Santa Cruz, em Estância. A ação policial ocorreu na manhã dessa quinta-feira, 24.

Após a notícia de que um veículo teria sido incendiado, policiais civis da Delegacia Regional de Estância se dirigiram até o local e se depararam com um automóvel totalmente incendiado, instante em que foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica.

Ao retornarem para a delegacia, os policiais tiveram acesso a algumas imagens de câmeras de segurança, onde aparece um suspeito no local do crime.

Ao ser identificado pelos agentes policiais como o homem que tinha sido preso na semana anterior, por danificar casas e lojas do comércio estanciano, os policiais iniciaram diligências e encontraram o suspeito em uma rua próxima de sua residência.

O suspeito foi questionado sobre o fato. Ele confessou ter ateado fogo no veículo. Além disso, os policiais seguiram com o autor até a residência dele e lá encontraram as vestes utilizadas no momento do delito, que foram apreendidas.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele já está à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.