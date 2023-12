Homem é preso em flagrante por cárcere e violência doméstica em Tobias Barreto

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por cárcere privado e violência doméstica em Tobias Barreto. A ação foi realizada pela Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) do município.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que já vinha sendo mantida em cárcere há algum tempo. “Ainda conforme o apurado, a vítima era ameaçada para que não saísse de casa sem a presença do investigado. Ela também relatou ter sido agredida física e moralmente”, acrescentou.

A Polícia Civil não divulgou mais informações sobre a vítima, a exemplo do seu grau de relação com o agressor, mas solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).