Homem é preso em flagrante por comércio de drogas ilícitas em Lagarto

Na manhã do último sábado, 30, um homem identificado como Rafael foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Alto da Boa Vista, em Lagarto, durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Segundo as autoridades, ele armazenava quatro tipos de drogas ilícitas em sua residência.

Além disso, ele – que era investigado pela prática delitiva associada a outros traficantes que foram presos durante uma operação realizada nesta semana em Lagarto – confessou que adquiriu as drogas para realizar a revenda, chegando a detalhar por quanto vendia cada unidade.

“A prisão de hoje ainda é continuidade dos trabalhos realizados durante a semana. No curso das investigações que culminaram na operação deflagrada, Rafael figurou como personagem assíduo na traficância local, conduta que praticava associado a outras pessoas, dentre os quais, Anderson, preso na mais recente operação em cumprimento a Mandado de Prisão Preventiva”, destacou o Delegado Weliton Júnior, responsável pela Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Lagarto.

De acordo com o Coordenador Operacional da Guarda Municipal de Lagarto, durante a ação, foram apreendidas porções fracionadas de maconha, cocaína, crack e ecstasy, além de apetrechos e substância porosa branca comumente utilizados para manipulação, fracionamento e mistura das droga.

“Já na Delegacia, após consulta ao imei do aparelho celular apreendido em poder do conduzido, verificou-se restrição por roubo, com Boletim de Ocorrência vinculado a assalto ocorrido na capital sergipana, razão pela qual Rafael também foi autuado por receptação pelo delegado plantonista, sendo o procedimento enviado à Justiça e o preso encaminhado à audiência de custódia”, acrescentou a GML.