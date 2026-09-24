Homem é preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva em Campo do Brito

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Campo do Brito, realizou na última quarta-feira, 23, a lavratura da prisão em flagrante de um homem por descumprimento de medida protetiva.

A ocorrência começou com uma denúncia de violência doméstica entre o investigado e sua companheira. Policiais militares chegaram ao local, identificaram o suspeito e o encaminharam à Delegacia de Campo do Brito, onde pesquisas confirmaram a medida protetiva descumprida e motivaram a lavratura da prisão em flagrante.

Segundo o delegado Bruno Santana, a medida protetiva foi confirmada após consulta aos sistemas policiais, o que caracterizou o descumprimento e autorizou a prisão em flagrante. Ele destacou que a denúncia foi essencial para a rápida atuação das equipes e reforçou a importância da colaboração da população para que casos semelhantes sejam apurados.

A Polícia Civil ressalta que informações sobre situações criminosas podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181, com sigilo garantido.

Fonte: SSP/SE