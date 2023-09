Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas

Na última quinta-feira, 28, equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc), com o apoio do Batalhão de Caatinga (BPCaatinga) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), apreenderam duas armas de fogo e drogas em Itabaiana. Na ação policial, um homem foi preso em flagrante.

De acordo com as informações policiais, a droga pertencia a um homem que morreu em confronto com as equipes policiais do Denarc e do Cope.

Ao todo, foram apreendidos na ação policial dessa quinta-feira, duas armas de fogo, sendo um revólver calibre .22 e uma espingarda caseira. Além de maconha prensada, 125 recipientes do tipo “eppendorf” contendo cocaína e cerca de 300 outros recipientes do mesmo tipo vazios, entre diversos objetos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre o tráfico de drogas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE