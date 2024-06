Homem é preso em Tobias Barreto acusado de lesão corporal, ameaça e divulgação de vídeo íntimo

Na última sexta-feira, 07, em ação deflagrada pela equipe do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Tobias Barreto (DAGV), um homem investigado por descumprimento de medida protetiva foi preso em cumprimento a decisão judicial.

Segundo as informações policiais, o investigado já havia sido comunicado da existência de uma medida protetiva em favor da vítima. Mesmo sabendo da decisão judicial, ele continuou a se aproximar da vítima.

Além do crime de descumprimento de medida protetiva, o investigado também responderá por lesão corporal, ameaça e injúria, produção e divulgação de vídeo íntimo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE