A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Boquim, cumpriu, nessa terça-feira, 24, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pela morte do próprio irmão, ocorrida no último domingo, 22, no Centro do município.

A vítima foi morta a golpes de arma branca no interior da residência onde morava. Após o crime, a equipe policial iniciou as diligências investigativas na segunda-feira, 23. Com base nos elementos reunidos, o delegado responsável pelo caso representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado.

O pedido foi deferido na terça-feira, com a expedição do mandado. A equipe da Delegacia de Boquim cumpriu a ordem judicial aproximadamente 15 minutos depois da expedição.

Segundo o delegado Josenildo Brito, a prisão integra o resultado do trabalho investigativo da unidade, que cumpriu quatro mandados de prisão nos últimos 12 dias.