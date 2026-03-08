Homem é preso por agredir o próprio pai com foice em Lagarto

Na noite do último sábado, 07, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) atenderam uma ocorrência de lesão corporal, um homem agrediu o próprio pai no Povoado Pururuca, zona rural de Lagarto.

A equipe foi acionada para averiguar uma situação de violência doméstica na localidade. Ao chegar ao local, os policiais identificaram dois homens envolvidos na ocorrência, sendo um deles apontado como suspeito da agressão e o outro como vítima.

Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam uma foice que estava relacionada ao fato.

O caso foi registrado como lesão corporal e segue sob apuração das autoridades competentes.