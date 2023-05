Homem é preso por chantagear adolescente para receber conteúdos íntimos

Segundo a delegada Josefa Valéria, o homem e a adolescente se conheceram numa rede social, e ao ganhar confiança da vítima, o homem passou a coagi-la a enviar fotos e vídeos íntimos. “Quando a vítima decidiu parar de enviar as imagens, o investigado criou um grupo em rede social e cumpriu as ameaças, divulgando as imagens da vítima”, explicou.

Ainda de acordo com a delegada, a investigação foi iniciada em fevereiro deste ano. “Com base nas informações colhidas identificamos o autor, bem como descobrimos farto material probatório da vítima de Aracaju e de outras vítimas, além do envolvimento dele com outros crimes como instigação a tortura animal e massacres em escolas”.

A delegada informou ainda que o preso irá responder pelo crime de ‘sextorsão’ e armazenamento de imagem de adolescente. “Com a prisão e a apreensão dos dispositivos eletrônicos dele, a Polícia Civil de São Paulo vai iniciar as investigações para identificar outras vítimas que provavelmente são de diversas partes do país”.