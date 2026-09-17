Homem é preso por descumprimento de medida protetiva e maus-tratos em Tobias Barreto

A Polícia Civil de Sergipe cumpriu, na tarde da última quarta-feira, 16, em Tobias Barreto, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos investigado por descumprimento de medidas protetivas de urgência e maus-tratos contra uma criança com transtorno do espectro autista. A prisão foi realizada por equipes do Núcleo de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis do município.

As medidas protetivas haviam sido determinadas pela Justiça em agosto deste ano e estabeleciam o afastamento do investigado da residência, além da proibição de contato ou aproximação da criança, de seis anos. Mesmo após ser intimado da decisão judicial, ele teria retornado ao imóvel.

Segundo as informações reunidas pela Polícia Civil, entre domingo, 13, e segunda-feira, 14, o homem teria agredido fisicamente a criança dentro da residência. O caso também envolve a apuração da conduta da mãe da menina, investigada por possível omissão diante da situação de violência.

Após o registro do caso e a coleta dos depoimentos das testemunhas, na tarde da terça-feira, 15, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado. A ordem judicial foi expedida ainda na noite do mesmo dia, e o mandado foi cumprido pelas equipes policiais no dia seguinte.

O homem foi conduzido à unidade policial e permanece à disposição da Justiça para a audiência de custódia. A investigação prossegue para o esclarecimento das circunstâncias do caso.

Fonte: SSP/SE