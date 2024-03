Homem é preso por descumprimento penal em Lagarto

Um homem foi preso por descumprimento penal, na tarde desta terça-feira (18), em Lagarto.

Militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ª BPM), realizavam patrulhamento pelo Centro comercial, quando foram informados por populares que, nas proximidades do Mercado Central, havia um homem com o equipamento de monitoramento eletrônico nas mãos.

Chegando ao local indicado, os policiais visualizaram o suspeito, que aparentou nervosismo ao visualizar a equipe.

Durante a abordaram policial, o homem afirmou que o equipamento se soltou enquanto ele trabalhava no mercado.

O homem foi encaminhado à Delegacia da cidade de Lagarto para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE