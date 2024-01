No último sábado, 06, militares do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva, no Povoado Serra, município de Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Regional.

Conforme relato, o suspeito tentou arrombar o portão da casa da ex-companheira.

Fonte: SSP/SE