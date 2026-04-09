Homem é preso por descumprir medida protetiva em Poço Verde

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 08, um homem que descumpriu medida protetiva de urgência na cidade de Poço Verde.

A ação teve início quando os agentes receberam uma comunicação da violação da ordem judicial. De imediato, a equipe deslocou-se até o local indicado e, ao chegar no endereço, realizou a captura. Em seguida, conduziram o investigado à Delegacia onde foi formalizado o flagrante.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população em casos semelhantes. As denúncias são anônimas e podem ser realizadas pelo Disque-Denúncia, no número 181.

Fonte: SSP/SE